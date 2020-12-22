تقسيط تحويل السيارات للغاز على 5 سنوات.. تعرف على الشروط والتفاصيل

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضافت جامع، خلال بيان لجهاز تنمية المشروعات، أنه يتم سداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أي أعباء مالية إضافية على أصحاب السيارات الذين يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى 5 سنوات من خلال شركتي كارجاس أو غازتك، ويتم سدادها بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فوري.

ودعت نيفين جامع أصحاب السيارات الملاكى والأجرة والميكروباص للاستفادة من المميزات التى يتيحها الجهاز حاليا والتوجه لمراكز تحويل السيارات التابعة لشركتي كارجاس وغازتك بمختلف المحافظات لما لاستخدام الغاز من فوائد اقتصادية وبيئية تحقق وفرا كبيرا لأصحاب السيارات يصل إلى 55%.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بتبسيط كافة إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة، حيث تقتصر على رخصة السيارة، والبطاقة الشخصية، وإيصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.

وقال جهاز تنمية المشروعات إنه يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.