هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 819 جنيهًا مقابل 826 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.20%، وهبط سعر الأوقية 3.9 دولارا، لتسجل الأوقية 1873.2 دولارا، في الساعة 12:51 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب صعدت في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس الاثنين 5 جنيهات للجرام الواحد.