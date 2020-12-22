قطاع الأعمال تتعاقد مع فايبر وفودافون مصر لمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة



كتبت - شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية للشركات التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية" ، وشركة "فودافون مصر".

ووقع العقد كل من المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية مفوضا من الشركات القابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية"، والمهندس محمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".

وكان قد وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر للأنظمة و ڤودافون مصر، كشركاء نجاح فى هذا المشروع ضمن المرحلة الثالثة فى التحول الرقمى وهى مركز البيانات "الداتا سنتر "وذلك لتشغيل 15 شركة كمرحلة أولى، والذي تم تصميمه لضمان تأمين المعلومات بأعلى نظم الأمن السيبراني وأيضا أحدث تكنولوجيا الاتصالات.

وستقوم شركة "فايبر مصر للأنظمة" بأعمال الدعم الفني وشركة"فودافون مصر" بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع هذا العقد يدعم بقوة خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي، حيث ستتيح هذه الخدمات تطورا في أداء شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي للوزارة يسير على خطى ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات في مشروع يعد الأكبر في الشرق الأوسط إذ يشمل تطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد ERP في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص.

ويشمل المشروع 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

وأشار الوزير إلى أن العقد يدشن مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم والمخطط بدء استخدامه أول العام المقبل، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

وأكد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية"، أهمية هذا العقد، الذي يأتي في إطار توجه الشركة لمساندة تحقيق أهداف خطط التحول الرقمي لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص بمصر.

كما أشاد بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال وشركة "فودافون مصر"، معربا بقوله" نحن فخورون بهذا التعاون ونتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه"، مضيفا: " أننا بموجب هذه الاتفاقية سنقوم بتقديم حلول وخدمات الحوسبة السحابية للمساهمة في توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات وزارة قطاع الأعمال العام التى ستمكن الشركات من استغلال التكنولوجيا الذكية في تقديم خدمات المعلومات.

وصرح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر: "نؤمن بأهمية دور شركة ڤودافون في دعم الجهود الحكومية للتحول الرقمي ونفخر بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتطوير خطتها لشركاتها وتقديم خدمات الحوسبة السحابية المجهزة بأحدث التكنولوجيات اللازمة المبنية وفقا لأحدث التكنولوجيا من شركائنا في المشروع .

وكانت الوزارة قد بدأت مطلع العام الجاري في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع إلزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.