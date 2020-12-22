أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

المالية تدعو لسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية قبل نهاية العام

10:32 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
المالية تدعو لسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية قبل نهاية العام

وزارة المالية


كتب- مصطفى عيد:

دعا هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات في 31 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أكد هشام الحموي أنه لن يتم قبول طلبات لإنهاء المنازعات بعد التاريخ المذكور.

وقال الحموي إن القانون رقم 173 لسنة 2020 ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر 2020، مما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.

وأضاف أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.

وذكر الحموي أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي تعمل، جنبًا إلى جنب مع المأموريات، في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات وزارة المالية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية مما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.

وزارة المالية المنازعات الضريبية هشام الحموي

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا