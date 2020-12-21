غدا.. وزارة التعاون الدولي تطلق تقريرها السنوي لعام 2020

كتب- مصطفى عيد:

تُطلق وزارة التعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن التقرير يستعرض كافة ما قامت به من جهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات، لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي كافة تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، والجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وفقا للبيان.

ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 فإن مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي تتلخص في الآتي؛ تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، بحسب الوزارة.

كما تتضمن مهام وأهداف الوزارة إدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بحسب البيان.