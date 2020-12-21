مصر جمعت تمويلات خارجية تزيد على 14 مليار دولار في 2020.. تعرف على التفاصيل

كتبت-ياسمين سليم:

حصلت مصر على قروض وسندات وتمويلات بقيمة تزيد على 14 مليار دولار وأخرى بـ 947.7 مليون يورو خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت فجوة مصر التمويلية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتنوعت الجهات التي حصلت مصر منها على هذه التمويلات، بين مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وصناديق عربية، ومؤسسة تنموية دولية.

وهذه هي أبرز التمويلات التي حصلت عليها مصر هذا العام:

1-البنك الدولي

وقعت مصر 4 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير الماضي، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة، بحسب بيانات وزارة التعاون الدولي.

توزعت هذه الاتفاقات بين قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وقرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي الشامل.

وشملت قروض البنك الدولي قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، تمويلًا إضافيًا للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وقرض بقيمة 200 مليون دولار لمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ.

2-صندوق النقد الدولي

في مايو الماضي حصلت مصر على تمويل سريع بقيمة 2.27 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي يونيو الماضي توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح لمدة عام، وحصلت منه على شريحتين بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار حتى الآن.

3-سندات دولية

طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في نهاية مايو، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي نهاية سبتمبر الماضي طرحت مصر سندات خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار.

4-صندوق النقد العربي

في نهاية يوليو الماضي أعلن صندوق النقد العربي أنه قدم لمصر قرضا بمبلغ يعادل حوالي 639 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.

5-فرنسا

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تمويلات تنموية بقيمة تقدر بـ 715 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا هذا الشهر.

6- البنك الأفريقي للتنمية

أعلنت وزارة التعاون الدولي، في يونيو الماضي موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.

7-البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 600 مليون دولار لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة، منها 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي، ومثلها للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي.

8-بنك الاستثمار الأوروبي:

وقعت مصر 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي في فبراير الماضي بقيمة 122.7 مليون يورو في مجالي الصرف الصحي، والنقل، وأقرها البرلمان في يونيو الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في أغسطس الماضي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا.