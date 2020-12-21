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بعد قفزة سعره في 2020.. 6 أشياء يمكنك شراؤها بـ"50 جنيه ذهب" (إنفوجرافيك)

03:43 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
بعد قفزة سعره في 2020.. 6 أشياء يمكنك شراؤها بـ"50 جنيه ذهب" (إنفوجرافيك)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال العام الجاري (حتى اليوم) بنسبة 21.6% تأثرا بارتفاع أسعار المعدن الثمين عالميا، ليكون أحد وسائل الاستثمار الرابحة في عام 2020 تزامنا مع الأزمات الاقتصادية تأثرا بتداعيات جائحة كورونا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى 826 جنيها بزيادة 147 جنيها مقارنة بنهاية 2019، كما سجل سعر الجرام 18 اليوم نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات أمس نحو 6608 جنيهات مقارنة بنحو 5432 جنيها في نهاية العام الماضي.

ومن كان يمتلك 50 جنيها ذهبا منذ نهاية العام الماضي، فقد ربح خلال ما مضى من العام الحالي حوالي 58.8 ألف جنيه ليصل إجمالي ما يعادل هذه الكمية من الذهب (400 جرام من عيار 21) نحو 328.4 ألف جنيه.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي 6 أنواع من السلع يمكن لمن يحوز 50 جنيها ذهبيا في مصر أن يشتري أيا منها بعد المكسب الذي حققه في العام الجاري.

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