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المراسم الدولية تبدأ تسليم وحدات سكنية في مشروع "فيفث سكوير" بالتجمع الخامس

02:33 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
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القاهرة- مصراوي:

قالت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني اليوم الاثنين إنها بدأت تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأولى مراحل مشروعها العقاري "فيفث سكوير Fifth Square بالتجمع الخامس، والذي أطلقته عام 2017 بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة إنها تمكنت من تنفيذ أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة رغم الظروف السلبية لجائحة كورونا، وتم بالفعل بدء تسليم الوحدات في 15 نوفمبر 2020.

وقالت الشركة إنها سلمت 42 عمارة تتضمن 576 وحدة سكنية في مشروع "فيفث سكوير" الذي يمتد على مساحة 158 فدانا في شارع التسعين الشمالي والذي يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب.

ويشمل المشروع مول تجاري يضم أكثر من 300 متجر، بالإضافة إلى مجمع سينمات وهايبر ماركت ومنطقة مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقف سيارات مخصصة لأكثر من 3500 سيارة تتضمن ما يقرب من 100 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

مشروع فيفث سكوير التجمع الخامس شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني

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