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صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. والجرام يرتفع 5 جنيهات

12:31 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. والجرام يرتفع 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 826 جنيهًا مقابل 821 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.70%، وهبط سعر الأوقية 13.12 دولارا، لتسجل الأوقية 1868.2 دولارا، في الساعة 12:19 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب العالمية تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين، قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى.

وكانت أسعار الذهب صعدت في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس الأحد جنيها واحدا للجرام.

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