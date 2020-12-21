كيف أثرت السلالة الجديدة لكورونا على أسعار البترول والذهب والأسهم؟

كتب- مصطفى عيد:

عكست الأنباء المترددة عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا والتي تم اكتشافها في بريطانيا، مخاوف وقلق في أسواق الأسهم والسلع العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام تداولات الأسبوع الجاري.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 3% خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين بسبب أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار، والتي أغلقت معظم أنحاء بريطانيا، وأدت إلى تشديد القيود السفر في أوروبا، وأثارت المخاوف بشأن تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر برميل النفط خام برنت خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة 1.92 دولار بنسبة 3.67% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، ليصل سعر البرميل إلى 50.34 دولار في الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة صباحا اليوم بتوقيت القاهرة.

كما انخفض سعر الخام الأمريكي بنحو 1.71 دولار بنسبة 3.48% ليصل سعر البرميل إلى 3.48%.

وبحسب رويترز، تأتي انخفاضات اليوم بعد 7 أسابيع من المكاسب في الأسعار وسط التفاؤل الناجم عن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة "Fujitomi Co" للسمسرة في السلع: "كان سوق النفط في اتجاه صعودي في الشهر الماضي أو نحو ذلك، متجاهلا العوامل السلبية، وسط تفاؤل بأن التوسع في طرح اللقاح سيعيد إحياء النمو العالمي"

وأضاف: "لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تلاشت فجأة بسبب نوع جديد من الفيروس".

كما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 0.84%، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 15.83 دولار مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، ليصل سعر الأوقية إلى 1896.49 دولار في الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة اليوم.

وقالت وكالة رويترز إن الأسهم الأوروبية انخفضت خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2%، بينما ارتفع الدولار وزادت تقلبات السوق وسط قلق متزايد بشأن التأثير الاقتصادي لسلالة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، والتي شهدت إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها معها.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع عدم وجود صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك قبل الموعد النهائي لما يعرف بـ "بريكست"، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه الاسترليني بنسبة 2% تقريبا عند 1.3272 دولار، وانخفضت الأسهم البريطانية بنسبة أكثر من 1%.

كما تراجعت الأسهم الألمانية بنحو 2%، بينما خسرت أسهم السفر والترفيه الأوروبية أكثر من 5%، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن مقياس الخوف في وول ستريت ارتفع فوق 25% للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر بعد الأنباء عن السلالة الجديدة، ومن المنتظر أن تبدأ جلسة التداول في البورصة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وفي مصر، أوقفت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة، قبل أن تعود للتداول في وقت لاحق، وذلك بعد انخفاض مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 حتى الآن من الجلسة بنسبة 2.34%.