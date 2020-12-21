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فودافون مصر: رئيس الشركة ناقش مع السيسي البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات

11:57 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
فودافون مصر: رئيس الشركة ناقش مع السيسي البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات

فودافون-مصر

كتب-علاء حجاج:

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، ناقش خلال اجتماعه أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيئة التنظيمية وأوضاع السوق التي من شأنها تمكين فودافون مصر من أن تظل مشغل الاتصالات الرائد في البلاد.

والتقى أمس الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بالرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أمس الأحد، أنَ الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ريد، وتناول اللقاء استعراض التعاون المشترك مع مجموعة فودافون العالمية في قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت شركة فودافون العالمية رسميًا اليوم إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (STC) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.

وقال عبد الله على موقع الشركة الإلكتروني إنه الاجتماع ركز على ضمان إطار العمل الأمثل لقطاع الاتصالات، لتحقيق رؤية مصر 2030 للرقمنة والشمول المالي.

وأوضح أن فودافون مصر ملتزمة منذ أكثر من 20 عامًا، واستثمرت بشكل كبير في أعمالها والاقتصاد المصري والقوى العاملة الموهوبة في مصر، مع فرص تجارية جديدة واعدة مثل مزايدة الترددات الجديدة التي شاركت بها الشركة.

وبحسب عبد الله أن التسلسل الإداري لشركة فودافون مصر سيكون تحت المجموعة الأوروبية.

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شركة فودافون الرئيس عبد الفتاح السيسي البيئة التنظيمية قطاع الاتصالات

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