سلالة كورونا الجديدة تهوي بالبورصة.. وإيقاف التداولات للحد من الخسائر

كتبت-شيرين صلاح:

هوت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات اليوم الاثنين، مما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بعد أن تراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 2.32% إلى مستوى 10637 نقطة.

وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.98%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.61%.

وتراجع 124 من الأسهم المتداولة في البورصة، وارتفع سهم واحد فقط، فيما لم يتغير 38 سهمًا.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن البورصة المصرية تأثرت في بداية جلسة اليوم، مثلها مثل باقي البورصات العالمية والخليجية من أخبار انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأضاف النمر، أن البورصات على مستوى العالم تراجعت نتيجة إعلان بريطانيا أمس عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها إدارة البورصة التداولات منذ مارس الماضي عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول العالم.

وتراجع مؤشر البورصة السعودي بنسبة 1.54% وبورصة دبي بنسبة 3.15% وبورصة أبوظبي بنسبة 0.92%.

وانخفض مؤشر FTSE100 الأوروبي بنسبة 0.96% في بداية التداولات، ومؤشر كاك 40 بنسبة 2.16%.

وقررت العديد من الدول العربية والأوروبية تعليق حركة الطيران مع بريطانيا وذلك لارتفاع عدد الإصابات جراء الموجة الثانية من جائحة كورونا، وترقبا للأخبار عن تحور السلالة الجديدة من الفيروس.

وعلقت السعودية حركة الطيران لمدة أسبوع قابلة للمد بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا أمس الأحد، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إغلاق حركة الطيران لمعرفة إلى أي مدى وصل تحور السلالة الجديدة.