عودة تداولات البورصة بعد توقف الجلسة نصف ساعة بسبب تهاوي الأسهم
كتبت- شيرين صلاح:
عادت تداولات مؤشرات البورصة المصرية مرة أخرى، وذلك بعد توقفها لمدة 30 دقيقة، جراء هبوط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى من 2.15% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 10656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.66%.
وكانت البورصة قد أوقفت التداول لمدة 30 دقيقة للحد من خسائر الأسهم.
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