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عودة تداولات البورصة بعد توقف الجلسة نصف ساعة بسبب تهاوي الأسهم

11:11 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
عودة تداولات البورصة بعد توقف الجلسة نصف ساعة بسبب تهاوي الأسهم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت تداولات مؤشرات البورصة المصرية مرة أخرى، وذلك بعد توقفها لمدة 30 دقيقة، جراء هبوط المؤشر EGX100 EWI بنسبة 5%، اليوم الاثنين.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى من 2.15% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 10656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.66%.

وكانت البورصة قد أوقفت التداول لمدة 30 دقيقة للحد من خسائر الأسهم.

البورصة مؤشر البورصة

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