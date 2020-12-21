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شركة مملوكة لجي بي أوتو تستحوذ على 20% من نيو سيتي للإسكان

10:52 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
شركة مملوكة لجي بي أوتو تستحوذ على 20% من نيو سيتي للإسكان

شعار شركة نيو سيتي

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت شركة جي بي أوتو اليوم الاثنين إن شركتها جي كابيتال الذراع المالية غير المصرفية لها، استحوذت على 20% من شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية بمبلغ إجمالي 73 مليون جينه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن عملية الاستحواذ ستقدم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.

وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، في البيان إنه يتطلع إلى عمل الشركة في المجال العقاري المصري الذي يزهر بمقومات النمو الواعدة والمساهمة في تفعيل آليات تلاقي قوي العرض والطلب.

وأضاف أن إتمام الصفقة يتماشى مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأخير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجيل أساطيل النقل، وكذلك المدفوعات الإلكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء والأفراد والمؤسسات.

وشركة نيو سيتي للإسكان والتنمية، تمتلك مشروعين سكنيين، في مدينة السادس من أكتوبر وقنا بصعيد مصر.

وشركة جبي بي أوتو تعمل في قطاع السيارات بأسواق الشركة الأوسط وتقدم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري.

شركة جي بي أوتو نيو سيتي للإسكان رؤوف غبور

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