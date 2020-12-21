البورصة توقف التداولات نصف ساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100
كتبت- شيرين صلاح:
قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها قررت إيقاف تداولات الجلسة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة تجاوزت 5%، بعد نحو 30 دقيقة من بداية التداولات.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 2.15% إلى مستوى 10656 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.04%.
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