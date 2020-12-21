رسميًا.. فودافون تعلن فشل صفقة بيع وحدتها في مصر لشركة STC السعودية

كتب- علاء حجاج

أعلنت شركة فودافون العالمية اليوم الاثنين عن إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (stc) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.

قال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني "نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الأفريقية ".

وكان السفير بسام راضي، المتحدِّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أمس الأحد، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نك ريد، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، وتناول اللقاء "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة فودافون العالمية في قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات".

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت في نهاية يناير من العام الجاري أنَّها وقَّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فودافون العالمية لشراء حصتها في فودافون مصر، التي تساوي 55% من فودافون مصر، مقابل 2.39 مليار دولار، بعد تقييم كامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار.

وفي شهر يوليو أعلنت شركة (STC) عن مد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما بسبب كورونا، قبل أن يعلن الشركتان في سبتمبر الماضي انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون الوصول لاتفاق نهائي.