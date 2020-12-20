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تراجع أسعار الدواجن البيضاء مع بداية تعاملات الأسبوع

04:26 م الأحد 20 ديسمبر 2020
تراجع أسعار الدواجن البيضاء مع بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بقيمة جنيهين في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع بالمزرعة إلى 19 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيهًا، أمس، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت صعد إلى بين 5 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، أمس.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو يصل إلى 24 جنيها بالمرزعة، لبياع بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر إلى نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وسجل سعر طن العلف 7300 جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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