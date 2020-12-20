القابضة للأدوية ترتب قرضا بـ 1.7 مليار جنيه مع بنكي الأهلي ومصر لتطوير شركاتها

كتبت -شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن الشركات التابعة تحتاج إلى 1.7 مليار جنيه لتطويرها.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين البنك الأهلي وبنك مصر للحصول على قروض بهذه القيمة، مشيرا :"ونحن على وشك التوقيع معهما لدعم الشركات التابعة للحصول على قروض لتنفيذ عمليات التطوير".

وأضاف "يتطلب الأمر دراسات اقتصادية تؤكد للبنوك قدرة الشركات التابعة على سداد القروض، وأسندنا هذه العملية لثلاث شركات حاصلة على موافقة من هيئة سوق المال، وفي سبيلهم لإنهاء الدراسات والمؤشرات تؤكد قدرة شركاتنا على الوفاء بالالتزامات".

وقال إن هذا سينعكس على السوق المحلي، لكن ستفتح أسواق تصدير كبيرة جدًا، لكن لازلنا نواجه تحديات تتعلق بالتسويق وتسجيل المنتجات الجديدة، وحجم ما تم طرحه من منتجات جديدة خلال الموازنة الأخيرة للشركة يصل إلى 250 مليون جنيه.