مدينة نصر للإسكان والتعمير ترفض عرض الاستحواذ على أسهم النصر للأعمال المدنية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها رفض عرض الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركتها التابعة النصر للأعمال المدنية، وحتى 90% من أسهم رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، فإن شركة النصر للأعمال المدنية إحدى الشركات التابعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وكان تحالف من شركة أودن للاستثمارات المالية وشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة وشركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية وشركة ريدكون للتعمير، قد تقدموا بعرض لشراء شركة النصر للأعمال المدنية.

وأضافت الشركة، أن مجلس إدارة النصر للإسكان والتعمير اطلع على المذكرة المعروضة بالتمرير على أعضاء مجلس الإدارة الخميس الماضي من شهر ديسمبر الجاري بشأن عرض الاستحواذ.

وجاء رفض أعضاء مجلس الإدارة لأن السعر النقدي المعروض 11 جنيهًا للسهم، وهو لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة التابعة المستهدفة بناءً على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقاومتها المادية والمعنوية، وأسعار تداول أسهمها بالبورصة، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة، أن السعر المعروض أقل من القيمة الدفترية لسهم شركة النصر للأعمال المدنية بناءً على القوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 ديسمبر 2020.

وذكر البيان، أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تمتلك على ما يزيد 52% من أسهم رأس مال شركة النصر للأعمال المدنية.

وتعمل مدينة نصر في تطوير 8 مشروعات رئيسية في القاهرة الكبرى وتضم هذه المشروعات 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.