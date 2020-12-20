انطلاق معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز يناير المقبل

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع 40 من رؤساء وممثلي كبريات الشركات المنتجة للسيارات ووكلاء الشركات العالمية في مصر لبحث الترتيبات الخاصة بالمعرض، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أنه سوف يشارك في المعرض كبريات شركات السيارات العاملة في السوق المصري والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا الوكلاء والمستوردون للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات.

كما سيشارك في المعرض الجهاز المصرفي ممثل في عدد كبير من البنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للوزيرة.

وحضر اللقاء محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وحسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ومحمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة والتي ستتيح للمواطن المصري اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.

وكانت الوزيرة قالت، في تصريحات سابقة منذ أيام، إن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى 70 ألف سيارة منها سيارات ملاكي وأجرة، كما تستهدف في المرحلة الثانية حوالي 90 ألف سيارة وكذلك نفس العدد في المرحلة الثالثة.

وتعمل هذه المبادرة على محورين، الأول تحويل السيارات التي عمرها أقل من 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني إحلال وتجديد السيارات التي تعدى عمرها الـ20 عاما، بحسب التصريحات السابقة للوزيرة.

ووفقا لبيان اليوم، أوضحت نيفين جامع أن هذا المعرض يستهدف التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من استخدام السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات.

وقالت إن المعرض يستهدف أيضا استعراض الطرازات المتاحة من السيارة المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وخاصة السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين.

كما يستهدف المعرض إعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الغاز في السيارات المستخدمة بالسوق المحلي، وفقا للوزيرة

ومن أهداف هذا المعرض أيضا، بحسب ما ذكرته الوزيرة، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وأضافت الوزيرة أن عقد هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.

كما تتضمن توجيهات الرئيس منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد، وفقا للوزيرة.

وأشارت جامع إلى أن المعرض سيتضمن عدداً من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكي السيارات.

كما تتضمن ورش العمل عرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بحسب الوزيرة.

ويشارك أيضا ممثلو الشركات الأجنبية في المعرض من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات أهمية مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تقدم دعما كبيرا لصناعة السيارات في مصر.

وقال محمد السويدي إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً، ومن ثم جذب استثمارات جديدة سواء في مجال تصنيع السيارات أو مكوناتها وهو التوجه الذي يدعمه اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة عقدت سلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة الماضية شملت الشركات المنتجة للسيارات في مصر والوكلاء والمستوردين وكافة الأجهزة والوزارات المعنية ومنها وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي.

كما تضمنت هذه اللقاءات الهيئة العربية للتصنيع، والبنك المركزي، والبنوك التجارية ذات الصلة، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية، وفقا للبيان.