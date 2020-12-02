الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أقل مستوى سنوي في 4 أعوام (جراف تفاعلي)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، والصادرة مؤخرا، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى سنوي له خلال آخر 4 أعوام مع السنة المالية 2019-2020 حيث تزامن الربع الأخير من العام الماضي مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك شهد الربع الرابع من عام 2019-2020 (فترة بداية تفشي أزمة كورونا) تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 970.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من نفس العام بزيادة 57.1%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال آخر 5 سنوات مالية، وذلك بعد مرور 4 سنوات من تحرير سعر الصرف والذي تم تنفيذه في الثالث من نوفمبر 2016.