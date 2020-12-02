أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أقل مستوى سنوي في 4 أعوام (جراف تفاعلي)

05:22 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أقل مستوى سنوي في 4 أعوام (جراف تفاعلي)

البنك المركزي المصري


كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، والصادرة مؤخرا، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى سنوي له خلال آخر 4 أعوام مع السنة المالية 2019-2020 حيث تزامن الربع الأخير من العام الماضي مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك شهد الربع الرابع من عام 2019-2020 (فترة بداية تفشي أزمة كورونا) تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 970.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من نفس العام بزيادة 57.1%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال آخر 5 سنوات مالية، وذلك بعد مرور 4 سنوات من تحرير سعر الصرف والذي تم تنفيذه في الثالث من نوفمبر 2016.

الاستثمار المباشر البنك المركزي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: وزيرة الصحة تكشف أعلى 3 محافظات سجلت إصابات بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا