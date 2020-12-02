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معيط: 23 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين بنهاية نوفمبر

04:34 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
معيط: 23 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين بنهاية نوفمبر

محمد معيط وزير المالية

كتبت- شيماء حفظي ومنال المصري:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سجلت نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن أزمة كورونا كانت بمثابة "مطب هوائي" للاقتصاد المصري، لكنه الاقتصاد في حالة جيدة وقادر على تحمل الصدمات.

وذكر أن الحكومة كانت تستهدف لتحقيق معدلات نمو الاقتصاد تصل إلى 6% بنهاية العام المالي الماضي، لكن تداعيات أزمة كورونا أسهمت في تراجع النمو إلى 3.6%.

وأعرب معيط عن تفاؤل الحكومة بالأوضاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد تعرض لصدمة بعد أزمة كورونا واستطاع استيعابها وحاليا الاحتياطي النقدي تعافى.

محمد معيط استثمارات الأجانب وزير المالية

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