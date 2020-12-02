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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:29 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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