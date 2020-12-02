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الشرقية للدخان: نتوسع في إنتاج "السجائر النكهات" وطرح منتجات جديدة العام المقبل

03:57 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الشرقية للدخان: نتوسع في إنتاج "السجائر النكهات" وطرح منتجات جديدة العام المقبل

سجائر

كتبت – شيماء حفظي:

قال هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، لمصراوي، إن الشركة تتوسع حاليا في إنتاج سجائر نكهات، وإن الشركة حريصة على أن تسيطر على سوق هذه المنتجات.

وأضاف في تصريحات على هامش قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء:"طرحنا صنفي سجائر نكهات، بالنعناع والتوت الأزرق، وكان لهما أداء جيد".

وأوضح "نرى أن هناك فرصة جيدة لهذا الاتجاه وسنعمل عليه، وخلال العام المقبل سيكون هناك منتجات في هذا النوع، بالإضافة للسيجار والمعسل النكهات".

وقال إن الشركة رصدت استثمارات بأكثر من مليار جنيه، لتطوير خطوط الإنتاج والأصناف الجديدة، ودراسة طرق التدخين الحديثة والسجائر الإلكترونية.

وأوضح أن التطوير سيركز على تطوير ماكينات السجائر وتطوير المعسل بنكهات الفواكه.

وأضاف أن إيرادات الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 10%، مقارنة بنفس الربع من العام المالي الماضي، مع تحسن أداء الشركة بعد انفراجة تداعيات أزمة كورونا.

سجائر الشرقية للدخان هاني أمان سجائر نكهات

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