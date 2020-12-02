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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:10 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم اأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 11023 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 42 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 33.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.89% إلى مستوى 11040 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مبيعات الأسهم

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