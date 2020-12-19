هشام طلعت مصطفى: مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية في ال 30 عاما المقبلة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن التحديات خلال ال 30 عاما المقبلة أكبر من التصورات حيث سيكون مطلوب 30 مليون وحدة سكنية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن ما تم بناؤه في مصر في 120 سنة مطلوب تنفيذ مثله مرة ونصف خلال الثلاثين عاما المقبلة.

وقال إن عدد السكان سيزيد بحد أدنى 60 مليون نسمة في حين أن السوق لا يتحمل حاليا معادلة العرض والطلب.

وقال إن الحكومة لن تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات لأنها تقوم بدور كبير في التنمية العمرانية ولكن القطاع الخاص يحتاج لتمويل طويل الأجل وأسعار فائدة مناسبة ليتمكن من العمل وتوفير هذه الوحدات بأسعار مناسبة.

وطالب مصطفى بعقد مؤتمر اقتصادي متخصص لدراسة دور الأطراف المعنية في الدولة لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ هذا الأمر.