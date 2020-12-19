رئيس القابضة المعدنية: شركاتنا تواجه تحديات محلية وعالمية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج
كتبت-شيماء حفظي:
قال محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن أغلب الشركات التابعة تعاني لأنها كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأشار إلى أن الشركات تواجه تحديات عالمية وتحديات محلية خاصة الشركات المصدرة للسوق العالمي التي تقابل تنافسية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر.
ونحاول جاهدين مع الدولة لتخفيض سعر الطاقة ونحاول بالمجهود الذاتي للحصول على مصادر للطاقة تمكننا من المنافسة".
وأشار إلى أن الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة الصناعة تبحث وجود قضايا إغراق لمنتجات معدنية في السوق المصري.
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