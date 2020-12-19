أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

رئيس القابضة المعدنية: شركاتنا تواجه تحديات محلية وعالمية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

04:35 م السبت 19 ديسمبر 2020
رئيس القابضة المعدنية: شركاتنا تواجه تحديات محلية وعالمية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

محمد السعداوي

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن أغلب الشركات التابعة تعاني لأنها كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأشار إلى أن الشركات تواجه تحديات عالمية وتحديات محلية خاصة الشركات المصدرة للسوق العالمي التي تقابل تنافسية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر.

ونحاول جاهدين مع الدولة لتخفيض سعر الطاقة ونحاول بالمجهود الذاتي للحصول على مصادر للطاقة تمكننا من المنافسة".

وأشار إلى أن الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة الصناعة تبحث وجود قضايا إغراق لمنتجات معدنية في السوق المصري.

محمد السعداوي الشركة القابضة للصناعات المعدنية ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ليفربول يُعزز من صدارته لـ "البريميرليج" بسباعية في ليلة تصدر صلاح للهدافين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا