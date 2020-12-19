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رئيس القابضة الكيماوية: عودة عمل مصنع كيما للعمل بكامل طاقته الأسبوع الجاري

04:10 م السبت 19 ديسمبر 2020
رئيس القابضة الكيماوية: عودة عمل مصنع كيما للعمل بكامل طاقته الأسبوع الجاري

خلال جلسة قطاع الأعمال في المؤتمر

كتبت-شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنه العمل في مصنع كيما سيعود بكامل طاقته الإنتاجية خلال الأسبوع الجاري بعد حل الأزمة الفنية التي تسببت في توقفه.

وأشار رئيس القابضة خلال جلسة قطاع الأعمال في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت إلى أن العام 2020 كان عام تحديات وكان لدينا تحديا بتشغيل مشروع كيما الذي بدأ عام 2020 وتم فعليا عمله بطاقة قصوى في ابريل الماضي لكن بسبب عطل فني توقف لمدة 3 أشهر أخرى.

وأضاف أن الشركة بدأت تطوير شركة النصر للأسمدة التي تستعد للتحول إلى منطقة حرة خاصة قريبا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص حصة الغاز.

وأشار إلى عمل الشركة أيضا على تطوير شركة الدلتا للأسمدة.

قال مصطفى إن شركة المكس للملاحات وقعت بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة مصرية تابعة لإحدى الجهات لاستخلاص عناصر أخرى بخلاف المحلول الملحي.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع في ملاحة شركة المكس للملاحات وهذا بعد دراسة المشروع والتأكد من جدواه.

عماد الدين مصطفى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مصنع كيما

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