القابضة للغزل تمد فترة قرض "المعدات الجديدة " لـ 10 سنوات بسبب كورونا
كتبت-شيماء حفظي:
قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن الشركة مدت فترة قرض تطوير معدات الشركات إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات بسبب أزمة كورونا.
وتسعى الشركة القابضة للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من مؤسسات تمويل دولية بعد ضمان وزارة المالية.
وأوضح مصطفى خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن الشركة القابضة قدمت أراضي لوزارة المالية تتخطى قيمة القرض لضمانها لدى مؤسسات التمويل مشيرا إلى أن الشركة في المراحل النهائية للحصول على القرض.
وأوضح رئيس القابضة أن تكلفة توريد المعدات الجديدة لتطوير الشركات تبلغ نحو 10.5 مليار جنيه.
وأوضح مصطفى أن الشركة سددت نحو 15% من قيمة التكلفة وتنتظر الحصول على القرض لسداد باقي تكلفة المعدات الجديدة.
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