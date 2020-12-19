تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب بقيمة طفيفة اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 820 جنيها مقابل 821 جنيها أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937.1 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.22% في نهاية تداولات أمس لتسجل 1881.3 دولار للأوقية.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.