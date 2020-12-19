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وزيرة التخطيط: ارتفاع التضخم يضر بالصناعة أكثر من أسعار الفائدة

01:05 م السبت 19 ديسمبر 2020
وزيرة التخطيط: ارتفاع التضخم يضر بالصناعة أكثر من أسعار الفائدة

هالة السعيد

كتبت-شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن ارتفاع معدل التضخم يضر بالقطاع الصناعي أكثر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن البنك المركزي يراعي عدد كبير من التوازنات في تحديد أسعار الفائدة.

وأوضحت أن هذه التوازنات تتضمن القطاع الاستهلاكي والعمالي وأسعار الصرف ومعدلات التضخم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تهتم بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري وخصصت 6 مليارات جنيه للمناطق الخاصة الصناعية بالمحافظات الأكثر فقرا وبالصعيد.

هالة السعيد ارتفاع التضخم أسعار الفائدة

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