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توفيق لمصراوي: طرح غزل المحلة بالبورصة لا يرتبط بنتائج الفريق في الموسم الحالي

12:54 م السبت 19 ديسمبر 2020
توفيق لمصراوي: طرح غزل المحلة بالبورصة لا يرتبط بنتائج الفريق في الموسم الحالي

هشام توفيق

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة لا يرتبط بنتائج الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة أن خطة الطرح في البورصة لا تتعلق بنتائج الفريق "لن نحدد الطرح بنتائج الفريق لأنه يلعب بدوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ 4 سنوات.. نحن نخطط لمستقبل النادي بغض النظر عن أداء الموسم".

وأوضح الوزير أن الوزارة اختارت مدير طرح سيكون مسؤولا عن الترويج للطرح.

ومني فريق غزل المحلة بهزيمة بثلاثة أهداف أمس أمام النادي الأهلي.

وكان توفيق قال، إنه سيتم طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، من خلال طرحين عام وخاص، لجمع 100 مليون جنيه.

كان الوزير أعلن الشهر الماضي، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

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