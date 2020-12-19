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معيط: لم نقرر قيمة السندات الدولية التي سنطرحها خلال العام المالي الجاري

12:33 م السبت 19 ديسمبر 2020
معيط: لم نقرر قيمة السندات الدولية التي سنطرحها خلال العام المالي الجاري

محمد معيط

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمد معيط وزير المالية إن الوزارة لم تقرر حتى الآن طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري وأن الحكومة لا تزال تقيم وتقدر لاختيار الخيار الأفضل.

وأوضح الوزير ردا على سؤال لمصراوي على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن الحديث عن طرح سندات "غير صحيح.. والـ 7 مليارات هي الحد الأقصى المسموح لوزير المالية طرحها في الموازنة الجديدة لكن هل سنحصل عليها لا نعلم.. ولم نحصل حتى الآن سوى على 750 مليون دولار من خلال طرح سندات خضراء".

وكانت مصادر قالت لوكالة بلومبرج إن مصر خاطبت عدداً من البنوك الاستثمارية طلباً للمشورة بشأن خطة لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من سوق الدين الدولية في النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف: "نحن ننظر للوضع الداخلي وبالتعاون مع البنك المركزي.. في النهاية نحن مطالبين بالحفاظ على استقرار السياسات المالية والاقتصادية".

وبحسب الوزير فإن خلال العام المالي الماضي حصلت الحكومة على ملياري دولار، لكن بسبب أزمة كورونا لجأت للحصول على 5 مليارات دولار أخرى في نهاية مايو.

محمد معيط وزير المالية السندات الدولية

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