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صندوق النقد يسمح لمصر بصرف 1.67 مليار دولار.. فكم يتبقى من قيمة القرض؟

12:20 م السبت 19 ديسمبر 2020
صندوق النقد يسمح لمصر بصرف 1.67 مليار دولار.. فكم يتبقى من قيمة القرض؟

دولارات

كتبت- ياسمين سليم:

تصرف مصر شريحة جديدة من قرضها مع صندوق النقد الدولي خلال أيام، بعدما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وبموجب الموافقة تصرف مصر 1.67 مليار دولار، من قيمة القرض البالغ 5.2 مليار دولار جنيه، والذي حصلت عليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.

وقال محمد معيط، وزير المالية، لمصراوي إن صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسبوع.

وكانت مصر قد حصلت على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام.

ووصل مجموع ما حصلت عليه مصر من قيمة القرض 3.6 مليار دولار حتى الآن.

ويتبقى لمصر من قيمة القرض 1.6 مليار دولار ستصرفها بعد إجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل.

وكانت مصر قد حصلت على قرض أخر سريع في مايو الماضي من صندوق النقد بنحو 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

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