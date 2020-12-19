أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وزير البترول: 1.2 تريليون جنيه استثمارات بالقطاع خلال 6 سنوات

11:22 ص السبت 19 ديسمبر 2020
وزير البترول: 1.2 تريليون جنيه استثمارات بالقطاع خلال 6 سنوات

وزير البترول خلال المؤتمر

كتبت-شيماء حفظي:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق أعلى معدلات الاستثمار خلال 6 سنوات ليحقق نحو 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن قطاع البترول وقع 86 اتفاقية خلال السنوات الست الماضية بالإضافة إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز واستئناف التصدير.

وأشار الوزير إلى تحقيق قطاع البترول تقدما كبيرا في توصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.1 مليون وحدة سكنية سنويا.

وزير البترول استثمارات طارق الملا مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

الخبر التالى:

وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تعدت 24 مليار دولار حاليًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ساعات ويبدأ الشتاء رسميا.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا