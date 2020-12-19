وزير البترول: 1.2 تريليون جنيه استثمارات بالقطاع خلال 6 سنوات

كتبت-شيماء حفظي:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق أعلى معدلات الاستثمار خلال 6 سنوات ليحقق نحو 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن قطاع البترول وقع 86 اتفاقية خلال السنوات الست الماضية بالإضافة إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز واستئناف التصدير.

وأشار الوزير إلى تحقيق قطاع البترول تقدما كبيرا في توصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.1 مليون وحدة سكنية سنويا.