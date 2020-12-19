وزيرة التخطيط: مصر تمكنت من اجتياز أزمة كورونا بفصل الإصلاحات الاقتصادية

كتبت-شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ومقررة لجنة المتابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي إن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التي أدت لتحقيق معدلات نمو على الرغم من التأثير العالمي لأزمة كورونا.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بافتتاح المؤتمر اليوم السبت أن الاقتصاد العالمي تأثر بأزمة كورونا وهو ما ظهر في تراجع حركة التجارة العالمية في 2020 بنسبة تراوحت بين 15 و30%.

وأوضحت أن مصر تمكنت من اجتياز أزمة كورونا التي عانى منها الاقتصاد العالمي وكان الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت إن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر تضررا من الأزمة.

وقالت الوزيرة إنه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي أظهرت تراجعا في مؤشرات البطالة في فئة الحاصلين على المؤهلات العليا وهو مؤشر هام لأنه كان يرتفع تاريخيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر وسيلة جديدة ومنصة مهمة لتبادل الخبرات وكشف دور الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة.

"المؤتمر يتناول موقف الاقتصاد المصري وما شهده من تحديات وكيفية التعامل مع الأزمة والقضايا التي تهم المجتمع المدني والاقتصادي" بحسب الوزيرة.