انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح اليوم السبت بين 16 و19 جنيهًا، بانخفاض جنيها مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وفقا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و70جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.