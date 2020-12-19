قطاع الأعمال: إحلال وتجديد أسطول النقل.. وتوريد 125 أتوبيس بـ 356 مليون جنيه

كتبت-شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الشركات التابعة لها من خلال دراسة وإعداد خطط وبرامج إعادة هيكلة الشركات.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم تنفيذ خطة لتجديد وإحلال أسطول النقل بشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS -وشرق الدلتا للنقل والسياحة – وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة) لتزويد الشركات بأتوبيسات حديثة بتكنولوجيا متقدمة.

وقال إنه تم تدبير عدد 125 أتوبيس ماركة "يوتونج" تبلغ قيمتها حوالي 356 مليون جنيه تم استلام عدد 20 أتوبيس منها ومخطط استلام باقي الكمية خلال الفترة القادمة.

وتم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية في تقديم الخدمة تعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة (WIFI - GPS – تابلت لكل راكب – 3 كاميرات داخل الأتوبيس لمتابعة الرحلات – شواحن للهواتف المحمولة – 2 شاشة عرض رئيسية).

وبحسب البيان فإن محطات نقل الركاب التابعة، تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية لكي تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة، فضلًا عن تطوير محطة شرم الشيخ لمواكبة التطور في عملية نقل الركاب.

وتخطط الشركة إلى تطوير بعض المحطات مثل (القللي– محرم بك – دهب – أسيوط – سوهاج – الغردقة) خلال الفترة القادمة.

كما تم تطوير بعض الورش التابعة حيث تم رفع كفاءة مجمع ميت حشيش بمحافظة الغربية لاستغلاله في صيانة وإصلاح الأتوبيسات التي يتم تشغيلها بوسط وشمال الدلتا، وفقًا للبيان.

وذكرت الوزارة أنه تم تدشين العلامة التجارية EG BUS لنقل الركاب لتمثل الكيان الذي يضم أصول وخبرات شركات نقل الركاب الثلاثة بعد إتمام عملية دمجها في كيان واحد قوي يستطيع منافسة شركات القطاع الخاص بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمة متميزة.

وقال البيان إنه سيتم الاستفادة من هذه المنظومات لغرفة العمليات والسيطرة مكونة من (منظومة الحجز المركزي الآلي – تطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات – منظومة متابعة التحركات اليومية)، وتطبيقات مختلفة للحجز (الصفحة الرسمية للشركة، تطبيق الهاتف المحمول ، شاشة الحجز الآلي بالمحطات الرئيسية – الخط الساخن 15494 ، تابلت للحجز مع سائق الأتوبيس – الحجز الآلي بالمحطات ومكاتب الحجز)، وأسلوب الدفع (كاش – فيزا أو ماستر كارت – كروت الاشتراكات الذكية لشركة EG BUS – منافذ شركة فوري).

ويجري التخطيط لتكامل منظومات الحجز المركزي مع نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP لشركة EG BUS ، كما يجري التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خدمة العملاء "CRM" لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتاحة وتعظيم عوائد الربحية على الشركة، وأيضا دراسة لإنشاء منظومة لدعم واتخاذ القرار لتصبح جميع الإجراءات مميكنة بنسبة 100% بدون تدخل عامل بشري، بحسب البيان.

وذكر البيان أن الجمعية العامة للشركة القابضة وافقت على اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات نقل البضائع الخمس إلى القانون 203 لسنة 1991 واسترداد الأسهم السابق نقل ملكيتها إلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات البضائع ليتسنى تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وتطوير الشركات من خلال تزويدها بأسطول ومعدات نقل بتكنولوجية متطورة تمكنها من تحقيق ميزة تنافسية مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال نقل البضائع

كما اتخذت الشركة قرار بإحلال وتجديد أسطول نقل البضائع بالشركات من خلال توريد عدد (75 ) رأس جرار ماركة سينو تراك بقيمة إجمالية قدرها نحو 200 مليون جنيه.