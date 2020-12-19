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صندوق النقد يوافق على صرف 1.67 مليار دولار لمصر لمواجهة تداعيات كورونا

05:52 ص السبت 19 ديسمبر 2020
صندوق النقد يوافق على صرف 1.67 مليار دولار لمصر لمواجهة تداعيات كورونا

صندوق النقد الدولي

كتبت-ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي أمس على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وأضاف في بيان صحفي أن المجلس وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي یدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا لدعم الاقتصاد من تداعيات كورونا.

وفي يونيو الماضي وافق صندوق النقد على برنامج لمدة عام لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.

ووصل مجموع ما حصلت عليه من قيمة القرض 3.6 مليار دولار حتى الآن.

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