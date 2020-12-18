تخفيضات وبدون فائدة.. كيف تشتري بالقسط عبر الإنترنت بـ 5 طرق؟

كتب- علاء حجاج:

يشهد الشراء عبر مواقع التجارة الالكترونية نموا واضحا خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، وكذلك تقسيط المشتريات بسبب ضعف القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من العملاء، وهو ما جعل العديد من مواقع التجارة الإلكترونية تتيح خدمات التقسيط عبر الانترنت بالتعاون مع عدد من البنوك.

وفي هذا التقرير يشرح "مصراوي" طريقة الشراء بالتقسيط والمواقع التي تتيح هذه الخدمة:

1 - التقسيط اونلاين من راية:

يتيح موقع راية تقديم طلبات التقسيط لأي منتج يختاره العميل عبر الإنترنت بعدة شروط منها أن لا يقل سعر المنتج عن 700 جنيه.

وتوفر راية عدة برامج تقسيط مثل برنامج لأصحاب المعاشات واخر لأصحاب العمل الخاص وبرنامج للعاملين بالقطاع الحكومي، كما تتيح برنامج تقسيط ذكي يناسب مختلف الفئات.

وتطلب الشركة ارفاق صور لبطاقة الرقم القومي ووصل مرافق لطلب التقسيط حتى يتسنى لها بدء إجراءات تنفيذ طلب العميل.

ليتم بعد ذلك إجراء استعلام عن العميل في محل سكنه خلال 48 ساعة من تقديم الطلب ويتم الموافقة على الطلب بعدها مباشرة .

2 - التقسيط من أمان:

تتيح شركة أمان لخدمات التمويل التقسيط على المنتجات التي تقدمها لعملائها عبر الانترنت وذلك حتى 6 أشهر بدون فوائد، كما تتيح سداد قيمة القسط أونلاين.

3 - التقسيط من بي تك:

تتيح شركة بي تك التقسيط عبر الانترنت وتمنح العملاء تخفيضات إضافية عند التقسيط أونلاين تصل إلى 15%، وتسمح الشركة بعدة برامج تقسيط سواء على 6 أشهر أو 12 شهرا أو 24 شهرا.

4 - التقسيط ببطاقة الائتمان من شركات المحمول:

تتيح شركات المحمول الشراء بالتقسيط عبر متاجرها الإلكترونية من خلال استخدام بطاقات الائتمان بالتعاون مع عدد من البنوك.

وتتيح شركة أورانج الشراء اونلاين من خلال كارت الائتمان الخاص بـ (البنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك عوده) و التقسيط حتى 36 شهر.

كما تتيح شركة فودافون خدمات التقسيط على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية عبر موقعها الالكتروني بفائدة 5% على 6 أشهر أو على 24 شهر بفائدة 6%، كما تتيح لعملائها المميزين مثل عملاء "ريد" استبدال نقاطهم بقيمة مالية أثناء عملية الشراء.

وتسمح شركة اتصالات هي الأخرى الشراء بالتقسيط لمدة ١٢شهر بدون فوائد لحاملى بطاقة البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي عند شراء منتج من موقعها الالكتروني.

5 - مواقع التجارة الإلكترونية:

تتيح شركات التجارة الالكترونية برامج للتقسيط عبر الانترنت سواء باستخدام بطاقات الائتمان او بالشراكة مع بعض شركات التمويل الاستهلاكي.

وتتيح شركة سوق دوت كوم الشراء بالتقسيط من خلال "فاليو" بدون مقدم حتى 60 شهر، كما تتيح خدمات التقسيط باستخدام بطاقة البنك التجاري الدولي بدون فوائد على 6 أشهر، وكذلك بطاقات بنوك الإسكندرية ومصر وعودة، والمشرق، والإمارات دبي الوطني والتجاري وفا بنك.