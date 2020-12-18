التنظيم والإدارة يبحث مع الوطنية للصحافة توثيق التعاون في مجال التدريب

القاهرة – مصراوي:

بحث الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وسامح عبدالله عضو الهيئة، توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء وتنمية القدرات.

ووجه المهندس عبد الصادق الشوربجي الشكر لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون المشترك في مجال التدريب والذي استهله بتدشين منتدى الإدارة والتسويق مطلع الشهر الجاري، وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، ويهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مع الخبراء الذين رشحهم الجهاز.

وأشاد الشوربجي، بالدور الذي يقوم به الجهاز في مجالات التدريب وتنمية القدرات والمهارات كأحد الاختصاصات الأصيلة للجهاز كبيت خبرة مصري.

ووجه الشوربجي الدعوة للدكتور صالح الشيخ الدعوة لافتتاح أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة أوائل يناير المقبل.

يذكر أن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة افتتح خلال الشهر الجاري، المرحلة الأولى لـ (منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز بمشاركة 23 مديرًا عامًا من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر، وتم الاتفاق على عقد عدة مراحل من المنتدى بمشاركة كوادر كافة المؤسسات الصحفية القومية.