هشام توفيق: 56% حصة القطاع الخاص بشركة الوساطة والتسويق بشرق أفريقيا

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن حصة المساهمين من القطاع الخاص في شركة الوساطة والتسويق لشرق أفريقيا تبلغ 56% فيما تبلغ حصة المال العام 44%.

ووفقا لما قاله الوزير في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تبلغ حصة الوزارة بالشركة الجديدة 24% وحصة 3 بنوك عامة "الأهلي ومصر والقاهرة" نحو 20% فيما يمتلك 5 مساهمين بينهم 4 رجال أعمال على 56% تتوزع على نجيب ساويرس وأحمد السويدي وغبور ومحمد سعد الدين، وبنك تنمية الصادرات.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تضع كافة بذور لدعم عملية التصدير لأفريقيا وأسواق العالم من خلال تديم خدمات مشروع "جسور" وتضخ استثمارات كبيرة، بما يسهل خلق طلب كامن لم يكن موجود.

وأضاف أن تنفيذ مشروع جسور "نعتقد أن هناك مصنعين لا يستطيعون تصدير منتجاتهم، وهنا نتحدث عن الغالبية من المنتجين، سنساعدهم على الوصول لتجار الجملة والموردين حول العالم".

وأشار الوزير "نحن نحاول خلق هذا الطلب الكامن، لا يمكننا توقع حجم هذا الطلب، لكن تنفيذ العملية بشكل صحيح، من خلال تسويق الفكرة بشكل جيد بالتعاون مع اتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات".

وأوضح الوزير، أنه سيتم التأكد من أي شركة تريد المشاركة وقانونيتها وقدراته الإنتاجية، وعلى الرغم من أن مشروع جسور غير مسؤول عن مراقبة جودة المنتجات لكنه سيتم مراجعة المنتجات التي سترفع على منصة الموقع، للحفاظ على التجربة.

وقال توفيق، إن الوزارة سرعت عملية إنشاء وتأسيس الشركة، ويتبقى دور المساهمين من القطاع الخاص.

وتعد الشركة الجديدة ذراعًا للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور التي تستهدف تنشيط التجارة البينية بين دول شرق ووسط إفريقيا، وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع من خلال تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًّا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول إفريقية.