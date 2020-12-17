هشام توفيق: 13 مركز تسويق بمشروع "جسور" وطرح كتالوج المنتجات الشهر الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، لتعمل على مشروع جسور، من خلال محوري الوساطة والتسويق وخدمة التوصيل متكاملة الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن عملية التسويق تتم باختيار 13 مركز للتسويق بينهم 3 أو 4 مراكز في أفريقيا بالإضافة إلى مراكز في كل المراكز التجارية في العالم، من جنوب أمريكا إلى الصين واليابان، لعرض بضائع المصنعين وجذب احتياجاتهم من الخارج.

وأوضح أن عرض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ستتم من خلال كتالوج، سيتم طرحه نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر ترويج منصة التسويق ليتمكن المصنعون من تقديم منتجاتهم من خلالها للعالم.

وأضاف أن المحور الثاني وهو الخدمات اللوجيستية التي ستقدمها "جسور" هي 5 خدمات تتضمن النقل البري من المصنع لميناء التصدير، ثم التخليص الجمركي، ثم الشحن، ثم التخزين في محطة الوصول، ثم التأمين على المنتجات من خلال بوليصة تأمين.

وقال الوزير، إنه سيتم تقديم جميع الخدمات من خلال منصة واحدة لمتابعة العمل والتواصل مع المصدرين، ولهذا تعاقدنا مع شركة أجيليتي لخدمات اللوجستيات، لتشرف على هذه العملية، وتكون مسؤولة عن تدريب كوادر شركة النصر للاستيراد والتصدير على تقديم الخدمة.

"مدة التعاقد 3 سنوات مع شركة محترفة في تقديم الخدمات اللوجيستية، سيكون مسؤولا عن التعاقدات والعلاقات مع كافة الأطراف على مستوى 13 مركز، بما فيها شركات النقل البري والشحن وعقود التخزين"، بحسب الوزير.