وزير قطاع الأعمال: جمع 100 مليون جنيه من طرح شركة غزل المحلة بالبورصة

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، من خلال طرحين عام وخاص، لجمع 100 مليون جنيه.

وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه من المستهدف جمع 75 مليون جنيه من خلال طرح عام، و25 مليون جنيه من خلال طرح خاص.

وكان الوزير، قال لمصراوي سابقًا، إن الوزارة خاطبت أحد بنوك الاستثمار ليكون مستشارا لإدارة طرح ثلثي شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.

وأضاف الوزير اليوم، أنه سيتم خلال تعيين مسؤول الطرح خلال الأسبوع المقبل، بعد إتمام الاتفاق، لتبدأ بعدها إجراءات الترويج للاكتتاب على نسبة ثلثي الشركة وأغلبها اكتتاب عام، فيما تكون ملكية شركة غزل المحلة في شركة الكرة نحو الثلث فقط.

بحسب الوزير، تستهدف الوزارة جمع نحو 100 مليون جنيه، بنسبة ثلثي رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من خلال الطرح في البورصة، والتي يبلغ رأسمالها نحو 150 مليون جنيه، فيما يبلغ نصيب شركة المحلة الكبرى 50 مليون جنيه.

وكان الوزير أعلن الشهر الماضي، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.