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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:38 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه للبيع، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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