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أسعار الذهب ترتفع عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

10:36 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
أسعار الذهب ترتفع عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد ساعات من بداية تداولات اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.71%، بزيادة نحو 13.2 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل 1878 دولارا في تمام الساعة 10:25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالبورصات العالمية إلى 1864.8 دولارا للأوقية، بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية الذهب البورصات العالمية

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