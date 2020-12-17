أسعار الذهب ترتفع عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد ساعات من بداية تداولات اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.71%، بزيادة نحو 13.2 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل 1878 دولارا في تمام الساعة 10:25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالبورصات العالمية إلى 1864.8 دولارا للأوقية، بختام جلسة أمس.
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