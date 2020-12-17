أسعار الذهب ترتفع عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد ساعات من بداية تداولات اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.71%، بزيادة نحو 13.2 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل 1878 دولارا في تمام الساعة 10:25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالبورصات العالمية إلى 1864.8 دولارا للأوقية، بختام جلسة أمس.