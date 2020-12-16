شعبة الأدوية: وفرة المعروض تخفض أسعار الكمامات والكحول في مصر

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكمامات الطبية انخفضت في الأسواق، بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بأسعار الموجة الأولى لكورونا.

وأضاف عوف لمصراوي، أن سعر الكمامة الواحدة وصل جملة تسليم المصنع جنيها واحدًا، مقابل 3 جنيهات مارس الماضي.

وتتراوح أسعار الكمامات في الصيدليات بين جنيهين و3 جنيهات.

وأشار عوف إلى أن أسعار المعقمات والكحول انخفضت أيضا بنحو 50%، ووصل سعر زجاجة الكحل 100 ملي بين 8 و10 جنيهات، مقابل 20 جنيها في مارس الماضي.

وأرجع عوف انخفاض الأسعار إلى زيادة الإنتاج، وارتفاع المعروض من الكمامات في الأسواق، مما رفع المنافسة فخفضت الشركات سعر البيع.

وتابع عوف، أن مصر تنتج نحو 500 مليون كمامة طبية في السنة، أي نحو 40 مليون كمامة في الشهر، أي أكثر من مليون كمامة يوميًا.

وأشار عوف إلى أن عددًا من الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة؛ لتصنيع الكمامات، والكمامات القماش الجديدة التي ضختها وزارة التموين ساهمت أيضًا في زيادة المعروض.