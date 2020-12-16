أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

زيادة أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

02:50 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
زيادة أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء نحو 3 جنيهات في المزرعة، اليوم الأربعاء، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى بين 20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها، الأحد الماضي، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت صعد إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن أسعار كرتونة البيض ارتفعت بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو يصل إلى 24 جنيها بالمرزعة، لبياع بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر إلى نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن البيض شعبة الدواجن بغرفة القاهرة

الخبر التالى:

مجموعة عمل منتدى غاز شرق المتوسط تعقد أول اجتماع بعد إطلاقه رسميا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد: أمطار غزيرة على 8 محافظات وهذا موعد تحسن الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا