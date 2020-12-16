زيادة أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء نحو 3 جنيهات في المزرعة، اليوم الأربعاء، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى بين 20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها، الأحد الماضي، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت صعد إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن أسعار كرتونة البيض ارتفعت بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو يصل إلى 24 جنيها بالمرزعة، لبياع بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر إلى نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.