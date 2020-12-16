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حاتم دويدار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة اتصالات الإماراتية

02:14 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
حاتم دويدار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة اتصالات الإماراتية

حاتم دويدار

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين حاتم دويدار رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وفق بيان الشركة المرسل لسوق أبوظبي اليوم الأربعاء.

وشغل دويدار منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ مايو العام الماضي.

وانضم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر من عام 2015، ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة.

وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة في عام 2016.

وشغل دويدار عدة مناصب في شركات فودافون مصر، واتصالات المغرب، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وشركة يوفون، وشركة اتصالات مصر.

حاتم دويدار مجموعة اتصالات الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية

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