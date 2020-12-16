"معاش سنة".. كيف تحصل الفتيات على منحة الزواج من التأمينات؟

كتبت- ياسمين سليم:

تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية، منحة زواج للبنت التي تحصل على معاش أبيها أو الأخت التي تحصل على معاش أخيها، في حال زواجها.

وبمجرد زواج البنت أو الأخت ينقطع المعاش الذي تحصل عليه عن أبيها أو أخيها المتوفي، وفقًا للقانون.

وتصرف الهيئة منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة بداية من شهر الزواج، وتقدم لمرة واحدة.

وتسقط منحة الزواج في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

كيف تحصلين عليها؟

للحصول على منحة الزواج تتوجه المستحقة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، ثم تقدم طلب صرف المنحة مرفقًا بالمستندات اللازمة لصرف المنحة.

وهذه المستندات هي صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وفقًا للموقع الرسمي لهيئة التأمينات.